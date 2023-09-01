Tokenomik ETF The Token (ETF)

Tokenomik ETF The Token (ETF)

Lihat cerapan utama tentang ETF The Token (ETF), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

ETF The Token (ETF) Maklumat

What is the project about? $ETF stands as the bridge between memetic value and one of the most pivotal catalysts crypto has ever seen: spot BTC ETF applications and the SEC's decisions surrounding them.

What makes your project unique? ETF The Token draws upon the unique spot BTC ETF narrative, allowing for the gamification of the pending ETF applications and building a community of like-minded crypto enthusiasts.

History of your project. ETF The Token was launched on September 1, 2023 on the decentralized exchange Uniswap.

What’s next for your project? ETF The Token gamifies each SEC decision regarding the pending spot ETF applications. Please refer to the website etf.live for a detailed roadmap.

What can your token be used for? Currently, ETF The Token can be exchanged on Uniswap and can also function as any other ERC-20 token.

Laman Web Rasmi:
https://etf.live/

ETF The Token (ETF) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ETF The Token (ETF), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 70.33K
$ 70.33K$ 70.33K
Jumlah Bekalan:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Bekalan Edaran:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 70.33K
$ 70.33K$ 70.33K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.617664
$ 0.617664$ 0.617664
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00152818
$ 0.00152818$ 0.00152818
Harga Semasa:
$ 0.00334893
$ 0.00334893$ 0.00334893

Tokenomik ETF The Token (ETF): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik ETF The Token (ETF) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ETF yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ETF yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ETF, terokai ETF harga langsung token!

ETF Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ETF? Halaman ramalan harga ETF kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.