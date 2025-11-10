Tokenomik ETH Strategy (STRAT)

Tokenomik ETH Strategy (STRAT)

Lihat cerapan utama tentang ETH Strategy (STRAT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:49:13 (UTC+8)
ETH Strategy (STRAT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ETH Strategy (STRAT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M
Jumlah Bekalan:
$ 118.87M
$ 118.87M$ 118.87M
Bekalan Edaran:
$ 2.45M
$ 2.45M$ 2.45M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 57.37M
$ 57.37M$ 57.37M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.875668
$ 0.875668$ 0.875668
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.415171
$ 0.415171$ 0.415171
Harga Semasa:
$ 0.482019
$ 0.482019$ 0.482019

ETH Strategy (STRAT) Maklumat

We're a treasury strategy with a continually expanding pool of ETH. ETH grows through long-term convertible debt, with ETH treasury growth outstriping STRAT supply growth, leading to accretive dilution.

The ETH in the ETH Strategy treasury is deployed between various staking services and into a STRAT/ETH borrow lend. In this way the ETH is constantly earning yield.

STRAT mechanics are designed to autonoumously control the level of debt in the system, by reducing the value of the call options as debt increases. This ensures that the protocol as a whole has strong risk fundamentals.

Laman Web Rasmi:
https://www.ethstrat.xyz/

Tokenomik ETH Strategy (STRAT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik ETH Strategy (STRAT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token STRAT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token STRAT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik STRAT, terokai STRAT harga langsung token!

STRAT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju STRAT? Halaman ramalan harga STRAT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

