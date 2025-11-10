Etheism Harga Hari Ini

Harga langsung Etheism (E) hari ini ialah $ 22.56, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa E kepada USD penukaran adalah $ 22.56 setiap E.

Etheism kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 22,556, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00K E. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, E didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 7,285.47, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 14.06.

Dalam prestasi jangka pendek, E dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -9.98% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Etheism (E) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.56K$ 22.56K $ 22.56K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.56K$ 22.56K $ 22.56K Bekalan Peredaran 1.00K 1.00K 1.00K Jumlah Bekalan 1,000.0 1,000.0 1,000.0

Had Pasaran semasa Etheism ialah $ 22.56K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran E ialah 1.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.56K.