Ethena Staked ENA Harga Hari Ini

Harga langsung Ethena Staked ENA (SENA) hari ini ialah $ 0.322582, dengan 5.90% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SENA kepada USD penukaran adalah $ 0.322582 setiap SENA.

Ethena Staked ENA kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 315,904,190, dengan bekalan edaran sebanyak 979.20M SENA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SENA didagangkan antara $ 0.304622 (rendah) dan $ 0.329341 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.31, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.227519.

Dalam prestasi jangka pendek, SENA dipindahkan +0.76% dalam sejam terakhir dan -10.61% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Ethena Staked ENA (SENA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 315.90M$ 315.90M $ 315.90M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 315.90M$ 315.90M $ 315.90M Bekalan Peredaran 979.20M 979.20M 979.20M Jumlah Bekalan 979,202,571.7660868 979,202,571.7660868 979,202,571.7660868

Had Pasaran semasa Ethena Staked ENA ialah $ 315.90M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SENA ialah 979.20M, dengan jumlah bekalan sebanyak 979202571.7660868. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 315.90M.