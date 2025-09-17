Ethena Staked USDe (SUSDE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 24J Rendah $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 24J Tinggi $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Sepanjang Masa $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 Harga Terendah $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -0.01% Perubahan Harga (7D) +0.13% Perubahan Harga (7D) +0.13%

Ethena Staked USDe (SUSDE) harga masa nyata ialah $1.2. Sepanjang 24 jam yang lalu, SUSDE didagangkan antara $ 1.2 rendah dan $ 1.2 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SUSDE sepanjang masa ialah $ 1.29, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.012.

Dari segi prestasi jangka pendek, SUSDE telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.01% dalam 24 jam dan +0.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ethena Staked USDe (SUSDE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.93B$ 5.93B $ 5.93B Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.93B$ 5.93B $ 5.93B Bekalan Peredaran 4.95B 4.95B 4.95B Jumlah Bekalan 4,952,652,122.908183 4,952,652,122.908183 4,952,652,122.908183

Had Pasaran semasa Ethena Staked USDe ialah $ 5.93B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUSDE ialah 4.95B, dengan jumlah bekalan sebanyak 4952652122.908183. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.93B.