ETHERBUTTS Harga Hari Ini

Harga langsung ETHERBUTTS (METH) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa METH kepada USD penukaran adalah -- setiap METH.

ETHERBUTTS kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,681.92, dengan bekalan edaran sebanyak 944.65M METH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, METH didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, METH dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ETHERBUTTS (METH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.68K$ 7.68K $ 7.68K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.68K$ 7.68K $ 7.68K Bekalan Peredaran 944.65M 944.65M 944.65M Jumlah Bekalan 944,649,365.3536083 944,649,365.3536083 944,649,365.3536083

Had Pasaran semasa ETHERBUTTS ialah $ 7.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran METH ialah 944.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 944649365.3536083. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.68K.