Lihat cerapan utama tentang ETHERBUTTS (METH), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:29:14 (UTC+8)
ETHERBUTTS (METH) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ETHERBUTTS (METH), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 7.68K
Jumlah Bekalan:
$ 944.65M
Bekalan Edaran:
$ 944.65M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 7.68K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
ETHERBUTTS (METH) Maklumat

Etherbutts (mETH) is a meme token forged straight from Ethereum’s cultural archives — inspired by Vitalik Buterin’s own reference to “etherbutts” and the legendary /r/buttcoin community. mETH is a sarcastic tribute to Ethereum’s history, flipping the chain’s seriousness into raw, cheeky humor. No roadmap, no promises — just pure on-chain comedy, decentralization, and community-driven fun.Lets make ETH GREAT AGAIN with $mETH

Laman Web Rasmi:
https://x.com/i/communities/1938323940679549077

Tokenomik ETHERBUTTS (METH): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik ETHERBUTTS (METH) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token METH yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token METH yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik METH, terokai METH harga langsung token!

