Ethereans (OS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 74.06$ 74.06 $ 74.06 Harga Terendah $ 0.02209736$ 0.02209736 $ 0.02209736 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -3.13% Perubahan Harga (7D) -3.13%

Ethereans (OS) harga masa nyata ialah $0.065139. Sepanjang 24 jam yang lalu, OS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OS sepanjang masa ialah $ 74.06, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02209736.

Dari segi prestasi jangka pendek, OS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -3.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ethereans (OS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 55.76K$ 55.76K $ 55.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 65.14K$ 65.14K $ 65.14K Bekalan Peredaran 856.01K 856.01K 856.01K Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa Ethereans ialah $ 55.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OS ialah 856.01K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 65.14K.