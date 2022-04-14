Lihat cerapan utama tentang Ethereans (OS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.

Ethereans (OS) Maklumat

The Ethereans Operating System—is an operating system for Ethereum, comprising three integrated protocols. The first is a platform for on-chain organizations, which are like DAOs, but more sophisticated and decentralized. The second is a platform for the Item token standard, which is like the evolution of the ERC1155 standard. The third is Covenants, a suite of DeFi applications built on top of the first ever on-chain AMM Aggregator.

This is the first ever completely on-chain, general-purpose platform for all governance, development and applications on Ethereum—a bona fide OS. Use it for anything—even if just as a base layer to code on the network.

Laman Web Rasmi: https://ethereans.app/