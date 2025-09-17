ETHEREUM IS GOOD (EBULL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00007461 $ 0.00008794 24J Rendah $ 0.00007461 24J Tinggi $ 0.00008794 Sepanjang Masa $ 0.00338426 Harga Terendah $ 0.00005656 Perubahan Harga (1J) +1.10% Perubahan Harga (1D) -5.43% Perubahan Harga (7D) -17.74%

ETHEREUM IS GOOD (EBULL) harga masa nyata ialah $0.00007707. Sepanjang 24 jam yang lalu, EBULL didagangkan antara $ 0.00007461 rendah dan $ 0.00008794 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EBULL sepanjang masa ialah $ 0.00338426, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00005656.

Dari segi prestasi jangka pendek, EBULL telah berubah sebanyak +1.10% sejak sejam yang lalu, -5.43% dalam 24 jam dan -17.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ETHEREUM IS GOOD (EBULL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 770.89K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 770.89K Bekalan Peredaran 10.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa ETHEREUM IS GOOD ialah $ 770.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EBULL ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 770.89K.