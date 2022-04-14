Tokenomik Ethereum Meta (ETHM)

Tokenomik Ethereum Meta (ETHM)

Lihat cerapan utama tentang Ethereum Meta (ETHM), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Ethereum Meta (ETHM) Maklumat

Ethereum Meta addresses a major weakness in Ethereum: the lack of privacy. Ethereum Meta enables smart contracts where no friend, family, nor foe can see what you bought or for how much. We are working on Smart Contract Mixer. After Ethereum platform implements Zero-Knowledge Snarks, we will add this feature to our system. Moreover, Ethereum Meta token is a foundation of the Anonymous E-Market Place that we are building to be accessible by Tor Browser and provide fully anonymous experience.

Laman Web Rasmi:
https://ethermeta.com/
Kertas putih:
https://ethermeta.com/pdfFiles/WhitePaper.pdf

Ethereum Meta (ETHM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Ethereum Meta (ETHM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 16.81K
Jumlah Bekalan:
$ 3,001,091.10T
Bekalan Edaran:
$ 3,001,091.10T
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 16.81K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.04141247
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Ethereum Meta (ETHM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Ethereum Meta (ETHM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ETHM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ETHM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ETHM, terokai ETHM harga langsung token!

ETHM Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ETHM? Halaman ramalan harga ETHM kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.