Etherex Liquid Staking Token Harga Hari Ini

Harga langsung Etherex Liquid Staking Token (REX33) hari ini ialah $ 0.12239, dengan 0.17% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa REX33 kepada USD penukaran adalah $ 0.12239 setiap REX33.

Etherex Liquid Staking Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,383,956, dengan bekalan edaran sebanyak 84.87M REX33. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, REX33 didagangkan antara $ 0.116618 (rendah) dan $ 0.12283 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.583351, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.109445.

Dalam prestasi jangka pendek, REX33 dipindahkan +1.24% dalam sejam terakhir dan -25.85% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.38M$ 10.38M $ 10.38M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.38M$ 10.38M $ 10.38M Bekalan Peredaran 84.87M 84.87M 84.87M Jumlah Bekalan 84,874,133.47812232 84,874,133.47812232 84,874,133.47812232

Had Pasaran semasa Etherex Liquid Staking Token ialah $ 10.38M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran REX33 ialah 84.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 84874133.47812232. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.38M.