Etherfuse USTRY (USTRY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.034 $ 1.034 $ 1.034 24J Rendah $ 1.06 $ 1.06 $ 1.06 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.034$ 1.034 $ 1.034 24J Tinggi $ 1.06$ 1.06 $ 1.06 Sepanjang Masa $ 14.72$ 14.72 $ 14.72 Harga Terendah $ 0.408477$ 0.408477 $ 0.408477 Perubahan Harga (1J) -0.26% Perubahan Harga (1D) +0.06% Perubahan Harga (7D) -0.20% Perubahan Harga (7D) -0.20%

Etherfuse USTRY (USTRY) harga masa nyata ialah $1.044. Sepanjang 24 jam yang lalu, USTRY didagangkan antara $ 1.034 rendah dan $ 1.06 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USTRY sepanjang masa ialah $ 14.72, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.408477.

Dari segi prestasi jangka pendek, USTRY telah berubah sebanyak -0.26% sejak sejam yang lalu, +0.06% dalam 24 jam dan -0.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Etherfuse USTRY (USTRY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Bekalan Peredaran 1.20M 1.20M 1.20M Jumlah Bekalan 1,196,085.467111 1,196,085.467111 1,196,085.467111

Had Pasaran semasa Etherfuse USTRY ialah $ 1.25M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USTRY ialah 1.20M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1196085.467111. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.25M.