Tokenomik Etherfuse USTRY (USTRY)

Lihat cerapan utama tentang Etherfuse USTRY (USTRY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Etherfuse USTRY (USTRY) Maklumat

Etherfuse is committed to democratizing access to real-world assets through the tokenization of sovereign bonds. Our mission is to eliminate the barriers and opacity of the traditional systems, by making it possible for anyone to invest in tokenized bonds. Each Etherfuse Stablebond token is backed by an underlying bond denominated in local currency that earns yield and matures continuously. Stablebonds are the closest thing to a checking account on chain.

Laman Web Rasmi:
https://www.etherfuse.com/
Kertas putih:
https://docs.etherfuse.com/stablebonds/stablebonds-whitepaper

Etherfuse USTRY (USTRY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Etherfuse USTRY (USTRY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.24M
$ 1.24M
Jumlah Bekalan:
$ 1.20M
$ 1.20M
Bekalan Edaran:
$ 1.20M
$ 1.20M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.24M
$ 1.24M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 14.72
$ 14.72
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.408477
$ 0.408477
Harga Semasa:
$ 1.039
$ 1.039

Tokenomik Etherfuse USTRY (USTRY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Etherfuse USTRY (USTRY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token USTRY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token USTRY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik USTRY, terokai USTRY harga langsung token!

USTRY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju USTRY? Halaman ramalan harga USTRY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.