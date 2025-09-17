Etherisc DIP (DIP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00653407 $ 0.00653407 $ 0.00653407 24J Rendah $ 0.00701267 $ 0.00701267 $ 0.00701267 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00653407$ 0.00653407 $ 0.00653407 24J Tinggi $ 0.00701267$ 0.00701267 $ 0.00701267 Sepanjang Masa $ 0.460205$ 0.460205 $ 0.460205 Harga Terendah $ 0.00226715$ 0.00226715 $ 0.00226715 Perubahan Harga (1J) +0.39% Perubahan Harga (1D) -1.81% Perubahan Harga (7D) +5.88% Perubahan Harga (7D) +5.88%

Etherisc DIP (DIP) harga masa nyata ialah $0.00687043. Sepanjang 24 jam yang lalu, DIP didagangkan antara $ 0.00653407 rendah dan $ 0.00701267 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DIP sepanjang masa ialah $ 0.460205, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00226715.

Dari segi prestasi jangka pendek, DIP telah berubah sebanyak +0.39% sejak sejam yang lalu, -1.81% dalam 24 jam dan +5.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Etherisc DIP (DIP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.87M$ 6.87M $ 6.87M Bekalan Peredaran 383.45M 383.45M 383.45M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Etherisc DIP ialah $ 2.63M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DIP ialah 383.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.87M.