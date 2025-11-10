Etherland Harga Hari Ini

Harga langsung Etherland (ELAND) hari ini ialah $ 0.00139664, dengan 0.88% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ELAND kepada USD penukaran adalah $ 0.00139664 setiap ELAND.

Etherland kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 57,100, dengan bekalan edaran sebanyak 40.88M ELAND. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ELAND didagangkan antara $ 0.00138575 (rendah) dan $ 0.00141411 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.447864, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00134211.

Dalam prestasi jangka pendek, ELAND dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -10.92% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Etherland (ELAND) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 57.10K$ 57.10K $ 57.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 57.30K$ 57.30K $ 57.30K Bekalan Peredaran 40.88M 40.88M 40.88M Jumlah Bekalan 41,024,063.0 41,024,063.0 41,024,063.0

Had Pasaran semasa Etherland ialah $ 57.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ELAND ialah 40.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 41024063.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 57.30K.