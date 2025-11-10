Tokenomik Etherland (ELAND)

Tokenomik Etherland (ELAND)

Lihat cerapan utama tentang Etherland (ELAND), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:17:22 (UTC+8)
USD

Etherland (ELAND) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Etherland (ELAND), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 57.52K
$ 57.52K$ 57.52K
Jumlah Bekalan:
$ 41.02M
$ 41.02M$ 41.02M
Bekalan Edaran:
$ 40.88M
$ 40.88M$ 40.88M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 57.72K
$ 57.72K$ 57.72K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.447864
$ 0.447864$ 0.447864
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00134211
$ 0.00134211$ 0.00134211
Harga Semasa:
$ 0.00143084
$ 0.00143084$ 0.00143084

Etherland (ELAND) Maklumat

Laman Web Rasmi:
https://etherland.world/

Tokenomik Etherland (ELAND): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Etherland (ELAND) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ELAND yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ELAND yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ELAND, terokai ELAND harga langsung token!

ELAND Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ELAND? Halaman ramalan harga ELAND kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi