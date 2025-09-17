Ethermax (MAXX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00428521 24J Tinggi $ 0.00471141 Sepanjang Masa $ 0.144879 Harga Terendah $ 0.00138793 Perubahan Harga (1J) -0.40% Perubahan Harga (1D) -4.83% Perubahan Harga (7D) -18.66%

Ethermax (MAXX) harga masa nyata ialah $0.00437349. Sepanjang 24 jam yang lalu, MAXX didagangkan antara $ 0.00428521 rendah dan $ 0.00471141 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MAXX sepanjang masa ialah $ 0.144879, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00138793.

Dari segi prestasi jangka pendek, MAXX telah berubah sebanyak -0.40% sejak sejam yang lalu, -4.83% dalam 24 jam dan -18.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ethermax (MAXX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 1.57K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.07K Bekalan Peredaran 0.00 Jumlah Bekalan 4,816,008.0

Had Pasaran semasa Ethermax ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.57K. Bekalan edaran MAXX ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 4816008.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.07K.