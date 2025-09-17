Ethermon (EMON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 2.01$ 2.01 $ 2.01 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.25% Perubahan Harga (1D) -0.66% Perubahan Harga (7D) +3.46% Perubahan Harga (7D) +3.46%

Ethermon (EMON) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, EMON didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EMON sepanjang masa ialah $ 2.01, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, EMON telah berubah sebanyak +0.25% sejak sejam yang lalu, -0.66% dalam 24 jam dan +3.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ethermon (EMON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 26.64K$ 26.64K $ 26.64K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 72.48K$ 72.48K $ 72.48K Bekalan Peredaran 147.03M 147.03M 147.03M Jumlah Bekalan 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Had Pasaran semasa Ethermon ialah $ 26.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EMON ialah 147.03M, dengan jumlah bekalan sebanyak 400000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 72.48K.