Apakah itu Ethernity Chain (ERN)

Welcome to the Future of Entertainment with Ethernity Chain! Initially launched as an NFT marketplace, Ethernity Chain has transformed into an ETH Layer 2 platform with enhanced AI-driven security, setting new standards for on-chain entertainment, all powered by $ERN. With the global entertainment and media market projected to reach $3.5 trillion by 2030, Ethernity Chain is positioned as the premier platform for global brands to transition their franchises onto the blockchain. Having already onboarded icons like Lionel Messi, Shaquille O'Neal, and Muhammad Ali, Ethernity Chain now focuses on the biggest entertainment franchises, offering a purpose-built platform with an industry-first built-in AI security model. Crafted through discussions with industry leaders, Ethernity Chain's Layer 2 solution boasts key features such as AI-enhanced security and DRM, easy integration with a plug-and-play toolkit, eco-friendly operations with reduced gas fees, and 100% EVM compatibility for seamless operations. Brands can leverage the Ethernity product suite and plug-and-play toolkit to develop next-gen Web3 applications spanning web3 games, digital collectibles, RWAs, and interactive media. Exciting launches are on the horizon, including the FanableApp RWA marketplace, the Exorians sci-fi franchise and Web3 game, and numerous third-party applications by industry-leading teams. Get ready to experience the future of entertainment with Ethernity Chain!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ethernity Chain (ERN) Berapakah nilai Ethernity Chain (ERN) hari ini? Harga langsung ERN dalam USD ialah 5.83 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ERN ke USD? $ 5.83 . Lihat Harga semasa ERN ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Ethernity Chain? Had pasaran untuk ERN ialah $ 140.14M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ERN? Bekalan edaran ERN ialah 24.03M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ERN? ERN mencapai harga ATH sebanyak 73.86 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ERN? ERN melihat harga ATL sebanyak 0.083222 USD . Berapakah jumlah dagangan ERN? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ERNialah -- USD . Adakah ERN akan naik lebih tinggi tahun ini? ERN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ERNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

