Apakah itu ETHforestAI (ETHFAI)

What is the project about? ETHforestAI is a Web3 learning platform with an integrated AI chatbot, built-in Learn-To-Earn, Real Yield and Creator Economy elements. The platform is built around a unique approach to education, providing users with a fun and interactive way to learn about Web3 and decentralized technologies. What makes your project unique? Combining our AI chatbot and Learning platform together creates a good connection between the two and our users can learn with ease. History of your project. We've been working for a few months on this project behind the scenes and launched it on the Arbitrum blockhain on 16th of March 2023. What’s next for your project? End of Q1 - 1. Public early alpha of the AI chatbot Early Q2 - 1. Quiz system implementation in the platform Q2 - 2. Beta version of the learning platform, which will include most of the planned mechanics End of Q2 - 3. Public beta version of the AI chatbot Q3 - Full implementation of the platform and AI What can your token be used for? $ETHFAI is currently used for trading and supporting our ecosystem. It will also be used as a whitelist for our holders to be able to access the AI chatbot.

Tokenomik ETHforestAI (ETHFAI)

Memahami tokenomik ETHforestAI (ETHFAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ETHFAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ETHforestAI (ETHFAI) Berapakah nilai ETHforestAI (ETHFAI) hari ini? Harga langsung ETHFAI dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ETHFAI ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa ETHFAI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran ETHforestAI? Had pasaran untuk ETHFAI ialah $ 9.49K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ETHFAI? Bekalan edaran ETHFAI ialah 22.57B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ETHFAI? ETHFAI mencapai harga ATH sebanyak 0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ETHFAI? ETHFAI melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan ETHFAI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ETHFAIialah -- USD . Adakah ETHFAI akan naik lebih tinggi tahun ini? ETHFAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ETHFAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

