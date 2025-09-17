Ethix (ETHIX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.269752 24J Tinggi $ 0.272784 Sepanjang Masa $ 1.037 Harga Terendah $ 0.05623 Perubahan Harga (1J) -0.28% Perubahan Harga (1D) -0.51% Perubahan Harga (7D) +1.65%

Ethix (ETHIX) harga masa nyata ialah $0.270958. Sepanjang 24 jam yang lalu, ETHIX didagangkan antara $ 0.269752 rendah dan $ 0.272784 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ETHIX sepanjang masa ialah $ 1.037, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.05623.

Dari segi prestasi jangka pendek, ETHIX telah berubah sebanyak -0.28% sejak sejam yang lalu, -0.51% dalam 24 jam dan +1.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ethix (ETHIX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.17M$ 19.17M $ 19.17M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 27.19M$ 27.19M $ 27.19M Bekalan Peredaran 70.50M 70.50M 70.50M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Ethix ialah $ 19.17M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ETHIX ialah 70.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.19M.