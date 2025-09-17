Ethos (ETHOS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00195609 $ 0.00195609 $ 0.00195609 24J Rendah $ 0.00200293 $ 0.00200293 $ 0.00200293 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00195609$ 0.00195609 $ 0.00195609 24J Tinggi $ 0.00200293$ 0.00200293 $ 0.00200293 Sepanjang Masa $ 0.02191514$ 0.02191514 $ 0.02191514 Harga Terendah $ 0.00025973$ 0.00025973 $ 0.00025973 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) -0.07% Perubahan Harga (7D) +12.72% Perubahan Harga (7D) +12.72%

Ethos (ETHOS) harga masa nyata ialah $0.00199292. Sepanjang 24 jam yang lalu, ETHOS didagangkan antara $ 0.00195609 rendah dan $ 0.00200293 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ETHOS sepanjang masa ialah $ 0.02191514, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00025973.

Dari segi prestasi jangka pendek, ETHOS telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.07% dalam 24 jam dan +12.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ethos (ETHOS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.96M$ 9.96M $ 9.96M Bekalan Peredaran 1.75B 1.75B 1.75B Jumlah Bekalan 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Ethos ialah $ 3.48M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ETHOS ialah 1.75B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.96M.