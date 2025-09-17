Ethos Reserve Note (ERN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.947432 $ 0.947432 $ 0.947432 24J Rendah $ 0.958933 $ 0.958933 $ 0.958933 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.947432$ 0.947432 $ 0.947432 24J Tinggi $ 0.958933$ 0.958933 $ 0.958933 Sepanjang Masa $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 Harga Terendah $ 0.901836$ 0.901836 $ 0.901836 Perubahan Harga (1J) -0.74% Perubahan Harga (1D) -0.11% Perubahan Harga (7D) +0.29% Perubahan Harga (7D) +0.29%

Ethos Reserve Note (ERN) harga masa nyata ialah $0.948775. Sepanjang 24 jam yang lalu, ERN didagangkan antara $ 0.947432 rendah dan $ 0.958933 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ERN sepanjang masa ialah $ 1.12, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.901836.

Dari segi prestasi jangka pendek, ERN telah berubah sebanyak -0.74% sejak sejam yang lalu, -0.11% dalam 24 jam dan +0.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ethos Reserve Note (ERN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 65.62K$ 65.62K $ 65.62K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 65.62K$ 65.62K $ 65.62K Bekalan Peredaran 68.81K 68.81K 68.81K Jumlah Bekalan 68,805.77825445576 68,805.77825445576 68,805.77825445576

Had Pasaran semasa Ethos Reserve Note ialah $ 65.62K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ERN ialah 68.81K, dengan jumlah bekalan sebanyak 68805.77825445576. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 65.62K.