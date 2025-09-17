Lagi Mengenai ERN

Ethos Reserve Note Logo

Ethos Reserve Note Harga (ERN)

Tidak tersenarai

1 ERN ke USD Harga Langsung:

$0.948775
$0.948775$0.948775
-0.10%1D
USD
Ethos Reserve Note (ERN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:48:09 (UTC+8)

Ethos Reserve Note (ERN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.947432
$ 0.947432$ 0.947432
24J Rendah
$ 0.958933
$ 0.958933$ 0.958933
24J Tinggi

$ 0.947432
$ 0.947432$ 0.947432

$ 0.958933
$ 0.958933$ 0.958933

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

$ 0.901836
$ 0.901836$ 0.901836

-0.74%

-0.11%

+0.29%

+0.29%

Ethos Reserve Note (ERN) harga masa nyata ialah $0.948775. Sepanjang 24 jam yang lalu, ERN didagangkan antara $ 0.947432 rendah dan $ 0.958933 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ERN sepanjang masa ialah $ 1.12, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.901836.

Dari segi prestasi jangka pendek, ERN telah berubah sebanyak -0.74% sejak sejam yang lalu, -0.11% dalam 24 jam dan +0.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ethos Reserve Note (ERN) Maklumat Pasaran

$ 65.62K
$ 65.62K$ 65.62K

--
----

$ 65.62K
$ 65.62K$ 65.62K

68.81K
68.81K 68.81K

68,805.77825445576
68,805.77825445576 68,805.77825445576

Had Pasaran semasa Ethos Reserve Note ialah $ 65.62K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ERN ialah 68.81K, dengan jumlah bekalan sebanyak 68805.77825445576. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 65.62K.

Ethos Reserve Note (ERN) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Ethos Reserve Note kepada USD adalah $ -0.0011082597691264.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Ethos Reserve Note kepada USD adalah $ -0.0477902711.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Ethos Reserve Note kepada USD adalah $ -0.0117883396.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Ethos Reserve Note kepada USD adalah $ -0.0293248244717735.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0011082597691264-0.11%
30 Hari$ -0.0477902711-5.03%
60 Hari$ -0.0117883396-1.24%
90 Hari$ -0.0293248244717735-2.99%

Apakah itu Ethos Reserve Note (ERN)

Ethos Reserve Note (ERN) Sumber

Laman Web Rasmi

Ethos Reserve Note Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ethos Reserve Note (ERN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ethos Reserve Note (ERN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ethos Reserve Note.

Semak Ethos Reserve Note ramalan harga sekarang!

ERN kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Ethos Reserve Note (ERN)

Memahami tokenomik Ethos Reserve Note (ERN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ERN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ethos Reserve Note (ERN)

Berapakah nilai Ethos Reserve Note (ERN) hari ini?
Harga langsung ERN dalam USD ialah 0.948775 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ERN ke USD?
Harga semasa ERN ke USD ialah $ 0.948775. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ethos Reserve Note?
Had pasaran untuk ERN ialah $ 65.62K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ERN?
Bekalan edaran ERN ialah 68.81K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ERN?
ERN mencapai harga ATH sebanyak 1.12 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ERN?
ERN melihat harga ATL sebanyak 0.901836 USD.
Berapakah jumlah dagangan ERN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ERNialah -- USD.
Adakah ERN akan naik lebih tinggi tahun ini?
ERN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ERNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.