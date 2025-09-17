ETHPad (ETHPAD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.0013587 24J Tinggi $ 0.00137006 Sepanjang Masa $ 0.194687 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.24% Perubahan Harga (7D) +7.01%

ETHPad (ETHPAD) harga masa nyata ialah $0.00136414. Sepanjang 24 jam yang lalu, ETHPAD didagangkan antara $ 0.0013587 rendah dan $ 0.00137006 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ETHPAD sepanjang masa ialah $ 0.194687, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ETHPAD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.24% dalam 24 jam dan +7.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ETHPad (ETHPAD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 186.89K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.36M Bekalan Peredaran 137.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa ETHPad ialah $ 186.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ETHPAD ialah 137.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.36M.