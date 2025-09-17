ETHPlus (ETH+) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4,673.84 $ 4,673.84 $ 4,673.84 24J Rendah $ 4,777.16 $ 4,777.16 $ 4,777.16 24J Tinggi 24J Rendah $ 4,673.84$ 4,673.84 $ 4,673.84 24J Tinggi $ 4,777.16$ 4,777.16 $ 4,777.16 Sepanjang Masa $ 5,150.57$ 5,150.57 $ 5,150.57 Harga Terendah $ 1,461.53$ 1,461.53 $ 1,461.53 Perubahan Harga (1J) +0.26% Perubahan Harga (1D) +0.04% Perubahan Harga (7D) +4.69% Perubahan Harga (7D) +4.69%

ETHPlus (ETH+) harga masa nyata ialah $4,752.76. Sepanjang 24 jam yang lalu, ETH+ didagangkan antara $ 4,673.84 rendah dan $ 4,777.16 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ETH+ sepanjang masa ialah $ 5,150.57, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,461.53.

Dari segi prestasi jangka pendek, ETH+ telah berubah sebanyak +0.26% sejak sejam yang lalu, +0.04% dalam 24 jam dan +4.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ETHPlus (ETH+) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 411.40M$ 411.40M $ 411.40M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 411.40M$ 411.40M $ 411.40M Bekalan Peredaran 86.49K 86.49K 86.49K Jumlah Bekalan 86,488.19888642202 86,488.19888642202 86,488.19888642202

Had Pasaran semasa ETHPlus ialah $ 411.40M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ETH+ ialah 86.49K, dengan jumlah bekalan sebanyak 86488.19888642202. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 411.40M.