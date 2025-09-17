Ethy AI (ETHY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00269748 24J Tinggi $ 0.00399235 Sepanjang Masa $ 0.00940968 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +9.06% Perubahan Harga (1D) -6.37% Perubahan Harga (7D) -15.14%

Ethy AI (ETHY) harga masa nyata ialah $0.00369357. Sepanjang 24 jam yang lalu, ETHY didagangkan antara $ 0.00269748 rendah dan $ 0.00399235 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ETHY sepanjang masa ialah $ 0.00940968, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ETHY telah berubah sebanyak +9.06% sejak sejam yang lalu, -6.37% dalam 24 jam dan -15.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ethy AI (ETHY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.39M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.72M Bekalan Peredaran 910.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Ethy AI ialah $ 3.39M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ETHY ialah 910.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.72M.