Etica (ETI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.04860593 24J Tinggi $ 0.053525 Sepanjang Masa $ 2.8 Harga Terendah $ 0.00899131 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) +5.35% Perubahan Harga (7D) +21.37%

Etica (ETI) harga masa nyata ialah $0.053521. Sepanjang 24 jam yang lalu, ETI didagangkan antara $ 0.04860593 rendah dan $ 0.053525 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ETI sepanjang masa ialah $ 2.8, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00899131.

Dari segi prestasi jangka pendek, ETI telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +5.35% dalam 24 jam dan +21.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Etica (ETI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 316.34K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 316.34K Bekalan Peredaran 5.92M Jumlah Bekalan 5,921,747.530152715

Had Pasaran semasa Etica ialah $ 316.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ETI ialah 5.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5921747.530152715. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 316.34K.