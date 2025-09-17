EUR CoinVertible (EURCV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24J Rendah $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 24J Tinggi $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Sepanjang Masa $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Harga Terendah $ 0.988513$ 0.988513 $ 0.988513 Perubahan Harga (1J) -0.07% Perubahan Harga (1D) +0.81% Perubahan Harga (7D) +1.26% Perubahan Harga (7D) +1.26%

EUR CoinVertible (EURCV) harga masa nyata ialah $1.19. Sepanjang 24 jam yang lalu, EURCV didagangkan antara $ 1.18 rendah dan $ 1.19 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EURCV sepanjang masa ialah $ 1.19, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.988513.

Dari segi prestasi jangka pendek, EURCV telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, +0.81% dalam 24 jam dan +1.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EUR CoinVertible (EURCV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 49.81M$ 49.81M $ 49.81M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 49.81M$ 49.81M $ 49.81M Bekalan Peredaran 42.00M 42.00M 42.00M Jumlah Bekalan 41,995,365.0 41,995,365.0 41,995,365.0

Had Pasaran semasa EUR CoinVertible ialah $ 49.81M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EURCV ialah 42.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 41995365.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 49.81M.