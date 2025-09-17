EURA (EURA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 1.17 24J Tinggi $ 1.19 Sepanjang Masa $ 1.21 Harga Terendah $ 0.640182 Perubahan Harga (1J) -0.05% Perubahan Harga (1D) +0.31% Perubahan Harga (7D) +1.48%

EURA (EURA) harga masa nyata ialah $1.18. Sepanjang 24 jam yang lalu, EURA didagangkan antara $ 1.17 rendah dan $ 1.19 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EURA sepanjang masa ialah $ 1.21, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.640182.

Dari segi prestasi jangka pendek, EURA telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, +0.31% dalam 24 jam dan +1.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EURA (EURA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.36M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.36M Bekalan Peredaran 17.19M Jumlah Bekalan 17,190,732.65263306

Had Pasaran semasa EURA ialah $ 20.36M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EURA ialah 17.19M, dengan jumlah bekalan sebanyak 17190732.65263306. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.36M.