EURC (EURC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24J Rendah $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 24J Tinggi $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Sepanjang Masa $ 1.35$ 1.35 $ 1.35 Harga Terendah $ 0.052848$ 0.052848 $ 0.052848 Perubahan Harga (1J) -0.03% Perubahan Harga (1D) +0.79% Perubahan Harga (7D) +1.25% Perubahan Harga (7D) +1.25%

EURC (EURC) harga masa nyata ialah $1.19. Sepanjang 24 jam yang lalu, EURC didagangkan antara $ 1.18 rendah dan $ 1.19 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EURC sepanjang masa ialah $ 1.35, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.052848.

Dari segi prestasi jangka pendek, EURC telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, +0.79% dalam 24 jam dan +1.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EURC (EURC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 237.89M$ 237.89M $ 237.89M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 237.89M$ 237.89M $ 237.89M Bekalan Peredaran 200.56M 200.56M 200.56M Jumlah Bekalan 200,564,793.4242337 200,564,793.4242337 200,564,793.4242337

Had Pasaran semasa EURC ialah $ 237.89M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EURC ialah 200.56M, dengan jumlah bekalan sebanyak 200564793.4242337. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 237.89M.