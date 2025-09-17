EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.38 $ 1.38 $ 1.38 24J Rendah $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.38$ 1.38 $ 1.38 24J Tinggi $ 1.4$ 1.4 $ 1.4 Sepanjang Masa $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 Harga Terendah $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 Perubahan Harga (1J) +0.14% Perubahan Harga (1D) +0.34% Perubahan Harga (7D) +1.46% Perubahan Harga (7D) +1.46%

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) harga masa nyata ialah $1.39. Sepanjang 24 jam yang lalu, ERY didagangkan antara $ 1.38 rendah dan $ 1.4 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ERY sepanjang masa ialah $ 1.41, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.047.

Dari segi prestasi jangka pendek, ERY telah berubah sebanyak +0.14% sejak sejam yang lalu, +0.34% dalam 24 jam dan +1.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 68.65K$ 68.65K $ 68.65K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 68.65K$ 68.65K $ 68.65K Bekalan Peredaran 49.22K 49.22K 49.22K Jumlah Bekalan 49,218.0 49,218.0 49,218.0

Had Pasaran semasa EURe Real Yield Morpho Vault ialah $ 68.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ERY ialah 49.22K, dengan jumlah bekalan sebanyak 49218.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 68.65K.