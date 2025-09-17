Euro Tether (EURT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24J Rendah $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 24J Tinggi $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Sepanjang Masa $ 1.31$ 1.31 $ 1.31 Harga Terendah $ 0.944541$ 0.944541 $ 0.944541 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) +0.45% Perubahan Harga (7D) +0.60% Perubahan Harga (7D) +0.60%

Euro Tether (EURT) harga masa nyata ialah $1.17. Sepanjang 24 jam yang lalu, EURT didagangkan antara $ 1.16 rendah dan $ 1.18 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EURT sepanjang masa ialah $ 1.31, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.944541.

Dari segi prestasi jangka pendek, EURT telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, +0.45% dalam 24 jam dan +0.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Euro Tether (EURT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.08M$ 6.08M $ 6.08M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 58.46M$ 58.46M $ 58.46M Bekalan Peredaran 5.20M 5.20M 5.20M Jumlah Bekalan 50,000,050.0 50,000,050.0 50,000,050.0

Had Pasaran semasa Euro Tether ialah $ 6.08M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EURT ialah 5.20M, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000050.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 58.46M.