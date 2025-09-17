eUSD (EUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.89$ 1.89 $ 1.89 Harga Terendah $ 0.738736$ 0.738736 $ 0.738736 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +1.96% Perubahan Harga (7D) +1.96%

eUSD (EUSD) harga masa nyata ialah $1.011. Sepanjang 24 jam yang lalu, EUSD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EUSD sepanjang masa ialah $ 1.89, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.738736.

Dari segi prestasi jangka pendek, EUSD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +1.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

eUSD (EUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 611.34K$ 611.34K $ 611.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 611.34K$ 611.34K $ 611.34K Bekalan Peredaran 604.71K 604.71K 604.71K Jumlah Bekalan 604,713.1509153028 604,713.1509153028 604,713.1509153028

Had Pasaran semasa eUSD ialah $ 611.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EUSD ialah 604.71K, dengan jumlah bekalan sebanyak 604713.1509153028. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 611.34K.