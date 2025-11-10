EVA Harga Hari Ini

Harga langsung EVA (EVA) hari ini ialah $ 0.00039353, dengan 0.49% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa EVA kepada USD penukaran adalah $ 0.00039353 setiap EVA.

EVA kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 335,785, dengan bekalan edaran sebanyak 853.25M EVA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EVA didagangkan antara $ 0.00036372 (rendah) dan $ 0.00039668 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00159008, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0002248.

Dalam prestasi jangka pendek, EVA dipindahkan +0.36% dalam sejam terakhir dan -37.64% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

EVA (EVA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 335.79K$ 335.79K $ 335.79K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 393.54K$ 393.54K $ 393.54K Bekalan Peredaran 853.25M 853.25M 853.25M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

