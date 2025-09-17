Evan (EVAN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.084693$ 0.084693 $ 0.084693 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.11% Perubahan Harga (1D) +2.15% Perubahan Harga (7D) -4.23% Perubahan Harga (7D) -4.23%

Evan (EVAN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, EVAN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EVAN sepanjang masa ialah $ 0.084693, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, EVAN telah berubah sebanyak -0.11% sejak sejam yang lalu, +2.15% dalam 24 jam dan -4.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Evan (EVAN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 386.27K$ 386.27K $ 386.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 386.27K$ 386.27K $ 386.27K Bekalan Peredaran 999.80M 999.80M 999.80M Jumlah Bekalan 999,800,042.965503 999,800,042.965503 999,800,042.965503

Had Pasaran semasa Evan ialah $ 386.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EVAN ialah 999.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999800042.965503. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 386.27K.