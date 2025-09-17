Eve AI Harga (EVEAI)
Eve AI (EVEAI) harga masa nyata ialah $0.00139867. Sepanjang 24 jam yang lalu, EVEAI didagangkan antara $ 0.00137724 rendah dan $ 0.00139853 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EVEAI sepanjang masa ialah $ 0.205454, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00128919.
Dari segi prestasi jangka pendek, EVEAI telah berubah sebanyak +0.78% sejak sejam yang lalu, +0.89% dalam 24 jam dan -0.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Eve AI ialah $ 121.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EVEAI ialah 86.59M, dengan jumlah bekalan sebanyak 86589838.49362345. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 121.00K.
Pada hari ini, perubahan harga Eve AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Eve AI kepada USD adalah $ -0.0002417602.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Eve AI kepada USD adalah $ -0.0005607308.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Eve AI kepada USD adalah $ -0.000710010849663002.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+0.89%
|30 Hari
|$ -0.0002417602
|-17.28%
|60 Hari
|$ -0.0005607308
|-40.09%
|90 Hari
|$ -0.000710010849663002
|-33.67%
EVEAI is a groundbreaking cryptocurrency project that aims to bridge the gap between artificial and human intelligence. Their innovative technology allows users to create stunning visuals with the help of AI, which meets decentralization and web3 with their unique EVEAI dapp. The project offers both a free and premium version, with premium features available to users who hold EVEAI tokens. The premium features include access to all models, watermark removal, upscaling of high-quality images, image-to-image, and many more... The team behind EVEAI has created the first AI Digital Girlfriend that users can interact with, adding an exciting level of engagement to the technology. The project is committed to continuously improving its protocol and adding new features, such as text-to-video,audio on DG and more... The use of EVEAI token as a means of unlocking premium features aligns with the broader cryptocurrency community's values of decentralization and democratization, giving users more control over their access to the technology. The ability to generate images from text has the potential to revolutionize the way designers, artists, and creatives create visual content. EVEAI's commitment to delivering cutting-edge technology and improving the user experience makes them a project worth following. With their innovative approach and dedication to advancing their technology, EVEAI is set to become a leader in the intersection of AI, Web3, and visual content creation.
