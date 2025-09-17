Evercraft Ecotechnologies (ECET) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00472177 $ 0.00472177 $ 0.00472177 24J Rendah $ 0.00487196 $ 0.00487196 $ 0.00487196 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00472177$ 0.00472177 $ 0.00472177 24J Tinggi $ 0.00487196$ 0.00487196 $ 0.00487196 Sepanjang Masa $ 0.289167$ 0.289167 $ 0.289167 Harga Terendah $ 0.00117023$ 0.00117023 $ 0.00117023 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -3.04% Perubahan Harga (7D) -23.46% Perubahan Harga (7D) -23.46%

Evercraft Ecotechnologies (ECET) harga masa nyata ialah $0.00472235. Sepanjang 24 jam yang lalu, ECET didagangkan antara $ 0.00472177 rendah dan $ 0.00487196 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ECET sepanjang masa ialah $ 0.289167, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00117023.

Dari segi prestasi jangka pendek, ECET telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -3.04% dalam 24 jam dan -23.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Evercraft Ecotechnologies (ECET) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.73M$ 3.73M $ 3.73M Bekalan Peredaran 689.20M 689.20M 689.20M Jumlah Bekalan 789,199,998.0 789,199,998.0 789,199,998.0

Had Pasaran semasa Evercraft Ecotechnologies ialah $ 3.25M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ECET ialah 689.20M, dengan jumlah bekalan sebanyak 789199998.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.73M.