EverETH Reflect (EVERETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.47% Perubahan Harga (1D) +5.56% Perubahan Harga (7D) +9.66% Perubahan Harga (7D) +9.66%

EverETH Reflect (EVERETH) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, EVERETH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EVERETH sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, EVERETH telah berubah sebanyak -0.47% sejak sejam yang lalu, +5.56% dalam 24 jam dan +9.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EverETH Reflect (EVERETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 800.65K$ 800.65K $ 800.65K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Bekalan Peredaran 378.16T 378.16T 378.16T Jumlah Bekalan 493,236,790,028,639.0 493,236,790,028,639.0 493,236,790,028,639.0

Had Pasaran semasa EverETH Reflect ialah $ 800.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EVERETH ialah 378.16T, dengan jumlah bekalan sebanyak 493236790028639.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.04M.