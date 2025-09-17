EverValue Coin (EVA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 25.14 $ 25.14 $ 25.14 24J Rendah $ 26.5 $ 26.5 $ 26.5 24J Tinggi 24J Rendah $ 25.14$ 25.14 $ 25.14 24J Tinggi $ 26.5$ 26.5 $ 26.5 Sepanjang Masa $ 26.5$ 26.5 $ 26.5 Harga Terendah $ 0.17006$ 0.17006 $ 0.17006 Perubahan Harga (1J) +0.38% Perubahan Harga (1D) +4.15% Perubahan Harga (7D) +9.96% Perubahan Harga (7D) +9.96%

EverValue Coin (EVA) harga masa nyata ialah $26.48. Sepanjang 24 jam yang lalu, EVA didagangkan antara $ 25.14 rendah dan $ 26.5 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EVA sepanjang masa ialah $ 26.5, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.17006.

Dari segi prestasi jangka pendek, EVA telah berubah sebanyak +0.38% sejak sejam yang lalu, +4.15% dalam 24 jam dan +9.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EverValue Coin (EVA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 496.92M$ 496.92M $ 496.92M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 18,763,107.44039248 18,763,107.44039248 18,763,107.44039248

Had Pasaran semasa EverValue Coin ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EVA ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 18763107.44039248. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 496.92M.