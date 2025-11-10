Everybody Harga Hari Ini

Harga langsung Everybody (HOLD) hari ini ialah $ 0.00025754, dengan 2.47% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HOLD kepada USD penukaran adalah $ 0.00025754 setiap HOLD.

Everybody kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,163,553, dengan bekalan edaran sebanyak 27.78B HOLD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HOLD didagangkan antara $ 0.00023832 (rendah) dan $ 0.0002719 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00164477, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000118.

Dalam prestasi jangka pendek, HOLD dipindahkan +0.24% dalam sejam terakhir dan -13.74% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Everybody (HOLD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.16M$ 7.16M $ 7.16M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.16M$ 7.16M $ 7.16M Bekalan Peredaran 27.78B 27.78B 27.78B Jumlah Bekalan 27,780,713,256.829243 27,780,713,256.829243 27,780,713,256.829243

Had Pasaran semasa Everybody ialah $ 7.16M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HOLD ialah 27.78B, dengan jumlah bekalan sebanyak 27780713256.829243. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.16M.