Tokenomik Everybody (HOLD)

Tokenomik Everybody (HOLD)

Lihat cerapan utama tentang Everybody (HOLD), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:49:33 (UTC+8)
USD

Everybody (HOLD) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Everybody (HOLD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 8.59M
$ 8.59M$ 8.59M
Jumlah Bekalan:
$ 27.78B
$ 27.78B$ 27.78B
Bekalan Edaran:
$ 27.78B
$ 27.78B$ 27.78B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 8.59M
$ 8.59M$ 8.59M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00164477
$ 0.00164477$ 0.00164477
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00030904
$ 0.00030904$ 0.00030904

Everybody (HOLD) Maklumat

Hold is a community driven meme coin, destined to bring back the idea of holding projects for bigger rewards. Sparked by the negative behavior produced in the bear market, HOLD eliminated supply control from snipers, whales, and parties that are not destined to be along for the ride. HOLD is the first memecoin that uses a contract that limits supply control for those that bought in on launch.

Laman Web Rasmi:
https://everybodyhold.com/

Tokenomik Everybody (HOLD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Everybody (HOLD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token HOLD yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token HOLD yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik HOLD, terokai HOLD harga langsung token!

HOLD Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju HOLD? Halaman ramalan harga HOLD kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi