EVERYCOIN (EVCN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0.00114708 $ 0.00114708 $ 0.00114708 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0.00114708$ 0.00114708 $ 0.00114708 Sepanjang Masa $ 0.00176938$ 0.00176938 $ 0.00176938 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +6.69% Perubahan Harga (1D) -8.87% Perubahan Harga (7D) -14.35% Perubahan Harga (7D) -14.35%

EVERYCOIN (EVCN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, EVCN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.00114708 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EVCN sepanjang masa ialah $ 0.00176938, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, EVCN telah berubah sebanyak +6.69% sejak sejam yang lalu, -8.87% dalam 24 jam dan -14.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EVERYCOIN (EVCN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 917.99K$ 917.99K $ 917.99K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 917.99K$ 917.99K $ 917.99K Bekalan Peredaran 993.00M 993.00M 993.00M Jumlah Bekalan 993,002,355.067663 993,002,355.067663 993,002,355.067663

Had Pasaran semasa EVERYCOIN ialah $ 917.99K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EVCN ialah 993.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 993002355.067663. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 917.99K.