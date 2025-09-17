Everyworld (EVERY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.076885$ 0.076885 $ 0.076885 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.04% Perubahan Harga (1D) -1.84% Perubahan Harga (7D) +3.95% Perubahan Harga (7D) +3.95%

Everyworld (EVERY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, EVERY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EVERY sepanjang masa ialah $ 0.076885, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, EVERY telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, -1.84% dalam 24 jam dan +3.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Everyworld (EVERY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 769.76K$ 769.76K $ 769.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.02M$ 3.02M $ 3.02M Bekalan Peredaran 2.55B 2.55B 2.55B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Everyworld ialah $ 769.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EVERY ialah 2.55B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.02M.