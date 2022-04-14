Tokenomik Everyworld (EVERY)

Tokenomik Everyworld (EVERY)

Lihat cerapan utama tentang Everyworld (EVERY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Everyworld (EVERY) Maklumat

Everyworld is a global web3 jackpot that rewards people for their time and attention through a rewarded ads protocol. Users can enter the jackpot when they engage with digital content, and payouts from the jackpot are split evenly between the winner and environmental conservation organizations through Everyworld’s dual-incentive mechanism. This is a new way to capitalize social change that combines the thrill of winning payouts with the power of pooling donations, leveraging the community-driven power of blockchain technology.

Laman Web Rasmi:
https://www.everyworld.com/
Kertas putih:
https://docs.everyworld.com/

Everyworld (EVERY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Everyworld (EVERY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 769.72K
Jumlah Bekalan:
$ 10.00B
Bekalan Edaran:
$ 2.55B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.02M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.076885
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00030194
Tokenomik Everyworld (EVERY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Everyworld (EVERY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token EVERY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token EVERY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik EVERY, terokai EVERY harga langsung token!

EVERY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju EVERY? Halaman ramalan harga EVERY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.