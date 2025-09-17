EvidenZ (BCDT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02536709 $ 0.02536709 $ 0.02536709 24J Rendah $ 0.02577255 $ 0.02577255 $ 0.02577255 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02536709$ 0.02536709 $ 0.02536709 24J Tinggi $ 0.02577255$ 0.02577255 $ 0.02577255 Sepanjang Masa $ 0.454986$ 0.454986 $ 0.454986 Harga Terendah $ 0.00256645$ 0.00256645 $ 0.00256645 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.12% Perubahan Harga (7D) +7.72% Perubahan Harga (7D) +7.72%

EvidenZ (BCDT) harga masa nyata ialah $0.02565721. Sepanjang 24 jam yang lalu, BCDT didagangkan antara $ 0.02536709 rendah dan $ 0.02577255 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BCDT sepanjang masa ialah $ 0.454986, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00256645.

Dari segi prestasi jangka pendek, BCDT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.12% dalam 24 jam dan +7.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EvidenZ (BCDT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 883.69K$ 883.69K $ 883.69K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 922.96K$ 922.96K $ 922.96K Bekalan Peredaran 34.44M 34.44M 34.44M Jumlah Bekalan 35,972,863.14986102 35,972,863.14986102 35,972,863.14986102

Had Pasaran semasa EvidenZ ialah $ 883.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BCDT ialah 34.44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 35972863.14986102. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 922.96K.