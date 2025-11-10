Evil Larry Harga Hari Ini

Harga langsung Evil Larry (LARRY) hari ini ialah $ 0.00270428, dengan 3.65% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LARRY kepada USD penukaran adalah $ 0.00270428 setiap LARRY.

Evil Larry kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,697,473, dengan bekalan edaran sebanyak 998.46M LARRY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LARRY didagangkan antara $ 0.00231428 (rendah) dan $ 0.00270163 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.088823, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00155563.

Dalam prestasi jangka pendek, LARRY dipindahkan +6.00% dalam sejam terakhir dan -20.17% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Evil Larry (LARRY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M Bekalan Peredaran 998.46M 998.46M 998.46M Jumlah Bekalan 998,460,162.7649634 998,460,162.7649634 998,460,162.7649634

Had Pasaran semasa Evil Larry ialah $ 2.70M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LARRY ialah 998.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998460162.7649634. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.70M.