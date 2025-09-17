Evin Token (EVIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.491699$ 0.491699 $ 0.491699 Harga Terendah $ 0.00539557$ 0.00539557 $ 0.00539557 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +9.00% Perubahan Harga (7D) +9.00%

Evin Token (EVIN) harga masa nyata ialah $0.00981645. Sepanjang 24 jam yang lalu, EVIN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EVIN sepanjang masa ialah $ 0.491699, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00539557.

Dari segi prestasi jangka pendek, EVIN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +9.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Evin Token (EVIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.28K$ 9.28K $ 9.28K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.77K$ 9.77K $ 9.77K Bekalan Peredaran 945.00K 945.00K 945.00K Jumlah Bekalan 994,999.0 994,999.0 994,999.0

Had Pasaran semasa Evin Token ialah $ 9.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EVIN ialah 945.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 994999.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.77K.