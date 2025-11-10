Evolve PRO Harga Hari Ini

Harga langsung Evolve PRO (EVOP) hari ini ialah $ 0.03870335, dengan 0.46% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa EVOP kepada USD penukaran adalah $ 0.03870335 setiap EVOP.

Evolve PRO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,934,125, dengan bekalan edaran sebanyak 50.00M EVOP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EVOP didagangkan antara $ 0.03803099 (rendah) dan $ 0.03917769 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.074445, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0031876.

Dalam prestasi jangka pendek, EVOP dipindahkan -0.55% dalam sejam terakhir dan -8.73% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Evolve PRO (EVOP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.93M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.93M Bekalan Peredaran 50.00M Jumlah Bekalan 50,000,000.0

