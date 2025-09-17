EvoSimGame (ESIM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.051655 $ 0.051655 $ 0.051655 24J Rendah $ 0.053822 $ 0.053822 $ 0.053822 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.051655$ 0.051655 $ 0.051655 24J Tinggi $ 0.053822$ 0.053822 $ 0.053822 Sepanjang Masa $ 0.091641$ 0.091641 $ 0.091641 Harga Terendah $ 0.05084$ 0.05084 $ 0.05084 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -1.11% Perubahan Harga (7D) -6.72% Perubahan Harga (7D) -6.72%

EvoSimGame (ESIM) harga masa nyata ialah $0.051653. Sepanjang 24 jam yang lalu, ESIM didagangkan antara $ 0.051655 rendah dan $ 0.053822 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ESIM sepanjang masa ialah $ 0.091641, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.05084.

Dari segi prestasi jangka pendek, ESIM telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -1.11% dalam 24 jam dan -6.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EvoSimGame (ESIM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.58M$ 2.58M $ 2.58M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.58M$ 2.58M $ 2.58M Bekalan Peredaran 50.00M 50.00M 50.00M Jumlah Bekalan 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Had Pasaran semasa EvoSimGame ialah $ 2.58M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ESIM ialah 50.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.58M.